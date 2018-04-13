【本港經濟】金管局：３月外匯基金境外資產減少９８億元

《經濟通通訊社１３日專訊》金管局公布，在３月份，外匯基金的境外資產減少９８億元，

至３５９８０億元。

貨幣基礎為１７２９５億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘

，以及已發行外匯基金票據及債券。

外匯基金對香港私營部門的債權總額為２４８７億元。對外負債總額為４億港元，為須支付

予外匯基金外聘基金經理的費用。（ｃｌ）

