《經濟通通訊社１３日專訊》金管局公布，在３月份，外匯基金的境外資產減少９８億元，
至３５９８０億元。
貨幣基礎為１７２９５億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２４８７億元。對外負債總額為４億港元，為須支付
予外匯基金外聘基金經理的費用。（ｃｌ）
13/04/2018 17:20
【本港經濟】金管局：３月外匯基金境外資產減少９８億元
《經濟通通訊社１３日專訊》金管局公布，在３月份，外匯基金的境外資產減少９８億元，
至３５９８０億元。
貨幣基礎為１７２９５億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２４８７億元。對外負債總額為４億港元，為須支付
予外匯基金外聘基金經理的費用。（ｃｌ）
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