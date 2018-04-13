【本港樓市】貿易戰緩和，中原十大屋苑睇樓量按周升６﹒９％

《經濟通通訊社１３日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５４２組睇樓預約，按周升

６﹒９％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰有所緩和，對樓市屬利好消息

，令二手成交有所回升。本周一手市場欠焦點，買家唯有轉至二手市場物色心儀單位，加上新居

屋截止申請後，部分申請者於二手市場探盤，帶動睇樓氣氛。（ｃｌ）

