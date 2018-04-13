【企業盈警】中國投融資（０１２２６）料錄年度錄得淨虧損

《經濟通通訊社１３日專訊》中國投融資（０１２２６）發出盈警指，對比截至２０１７年

３月３１日止年度錄得的經審核淨溢利，預期本集團於截至２０１８年３月３１日止年度將錄得

淨虧損，主要由於本年度集團上市投資之表現較截至２０１７年３月３１日止年度發生變動。

公司預期，將於今年６月刊發全年業績。（ｄｌ）

