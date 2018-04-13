《經濟通通訊社１３日專訊》粵海制革（０１０５８）發出盈警，料截至２０１８年３月
３１日止三個月之綜合淨虧損較２０１７年同期之綜合淨虧損８６６萬元相比，虧損增加超過
１１０％。
公告指，綜合淨虧損增加主要由於受鞋面革市場整體需求持續萎縮影響，產品銷售量及銷售
單價下滑，使本集團銷售收入下降；鞋面革毛利由盈轉虧，主要是產品銷售單價下調，單位成本
則上升；及計提存貨減值準備，而去年同期則計入存貨準備回撥。
集團預計，下月底將公布今年首季的未經審核財務資料。（ｄｌ）
13/04/2018 17:59
【企業盈喜】粵海制革（１０５８）料今年首季虧損擴大逾１﹒１倍
《經濟通通訊社１３日專訊》粵海制革（０１０５８）發出盈警，料截至２０１８年３月
３１日止三個月之綜合淨虧損較２０１７年同期之綜合淨虧損８６６萬元相比，虧損增加超過
１１０％。
公告指，綜合淨虧損增加主要由於受鞋面革市場整體需求持續萎縮影響，產品銷售量及銷售
單價下滑，使本集團銷售收入下降；鞋面革毛利由盈轉虧，主要是產品銷售單價下調，單位成本
則上升；及計提存貨減值準備，而去年同期則計入存貨準備回撥。
集團預計，下月底將公布今年首季的未經審核財務資料。（ｄｌ）
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