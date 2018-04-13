【企業盈喜】粵海制革（１０５８）料今年首季虧損擴大逾１﹒１倍

《經濟通通訊社１３日專訊》粵海制革（０１０５８）發出盈警，料截至２０１８年３月

３１日止三個月之綜合淨虧損較２０１７年同期之綜合淨虧損８６６萬元相比，虧損增加超過

１１０％。

公告指，綜合淨虧損增加主要由於受鞋面革市場整體需求持續萎縮影響，產品銷售量及銷售

單價下滑，使本集團銷售收入下降；鞋面革毛利由盈轉虧，主要是產品銷售單價下調，單位成本

則上升；及計提存貨減值準備，而去年同期則計入存貨準備回撥。

集團預計，下月底將公布今年首季的未經審核財務資料。（ｄｌ）

