【新股上市】英記茶莊耀才暗盤收報１﹒０６元，一手賺２６００元

《經濟通通訊社１３日專訊》英記茶莊集團（０８２４１）下周一（１６日）掛牌，該股於

耀才暗盤開報０﹒８元，較招股價０﹒５４元高４８﹒１５％，盤中高見２元，收報１﹒０６元

，較招股價升９６﹒３％。以一手５０００股計算，不計手續費，每手賺２６００元。

另外，該股於輝立暗盤收報１﹒０３元，較招股價升９０﹒７４％。不計手續費，每手賺

２４５０元。（ｄｌ）

