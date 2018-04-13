《經濟通通訊社１３日專訊》英記茶莊集團（０８２４１）下周一（１６日）掛牌，該股於
耀才暗盤開報０﹒８元，較招股價０﹒５４元高４８﹒１５％，盤中高見２元，收報１﹒０６元
，較招股價升９６﹒３％。以一手５０００股計算，不計手續費，每手賺２６００元。
另外，該股於輝立暗盤收報１﹒０３元，較招股價升９０﹒７４％。不計手續費，每手賺
２４５０元。（ｄｌ）
13/04/2018 19:21
【新股上市】英記茶莊耀才暗盤收報１﹒０６元，一手賺２６００元
《經濟通通訊社１３日專訊》英記茶莊集團（０８２４１）下周一（１６日）掛牌，該股於
耀才暗盤開報０﹒８元，較招股價０﹒５４元高４８﹒１５％，盤中高見２元，收報１﹒０６元
，較招股價升９６﹒３％。以一手５０００股計算，不計手續費，每手賺２６００元。
另外，該股於輝立暗盤收報１﹒０３元，較招股價升９０﹒７４％。不計手續費，每手賺
２４５０元。（ｄｌ）
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