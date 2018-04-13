【新股上市】愛世紀暗盤收跌５％，每手蝕１２０元，日光控股則升

《經濟通通訊社１３日專訊》愛世紀集團（０８５０７）下周一（１６日）首掛。該股於耀

才暗盤收報０﹒５５元，較招股價０﹒５８元低５﹒１７％。以一手４０００股計算，不計手續

費，每手蝕１２０元。

另外，該股於輝立暗盤收報０﹒５８元，與招股價持平。

此外，根據耀才暗盤，日光控股（０８４５１）暗盤開市價為０﹒３２元，最高價為

０﹒３６元，暗盤收市價為０﹒３３元，較招股價０﹒２７５元，升２０％。（ｄｌ）

