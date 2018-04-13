【香港政情】戴耀廷事件續發酵，莫乃光批建制用議會針對個人言論

《經濟通通訊社１３日專訊》港大法律系副教授戴耀廷早前在台灣發表有關「人民自決權利

」的言論時，當中涉及「港獨」字眼。民主派郭家麒與建制派陳克勤分別提出在下月９日的立法

會大會就此事進行休會辯論，立法會內務委員會今日討論有關動議。

郭家麒發言指，香港是有言論和學術自由的地方，政府的譴責是為製造寒蟬效應，更是以假

議題限制言論自由。陳克勤則指宣揚港獨是違憲，認為戴的言論有煽動性，非言論和學術自由的

問題，立法會應藉此向全世界表態反對港獨。

民主派會議召集人莫乃光指，會支持郭家麒的動議，因有關動議是討論政府發出譴責聲明的

做法是否恰當，達監察政府之效；但建制派提出的動議卻只是在議會上針對個人言論。區諾軒亦

認同莫乃光的說法，並反問是否立法會有需要針對每個市民的言論進行辯論。民主黨許智峯則指

，大家可以不認同戴耀廷的政見及爭取民主方法，但不能上綱上線，不看全文就將某些評論直接

當成出自戴耀廷口中。

建制派則支持陳克勤的動議，謝偉銓表示，戴耀廷經常提及有關「港獨」的假設性提議，是

由於相信並支持此假設；工聯會黃國健、民建聯梁志祥和張國鈞均質疑，出席研討會的人都是台

獨、藏獨和彊獨分子，認為絕非學術討論。（ｃｗ）（ｚｚ）

