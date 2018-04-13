【香港政情】泛民建制均動議大會傾戴耀廷言論，僅建制動議獲通過

《經濟通通訊社１３日專訊》港大法律系副教授戴耀廷早前在台灣發表有關「人民自決權利

」的言論時，當中涉及「港獨」字眼。

民主派郭家麒與建制派陳克勤分別提出在下月９日的立法會大會就此事進行休會辯論，立法

會內務委員會今日下午討論有關動議。最終郭家麒的動議以２３票贊成、３３票反對、１票棄權

遭否決；陳克勤的動議則以３２票贊成、２５票反對獲得通過。（ｃｗ）（ｚｚ）

