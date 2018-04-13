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即市新聞

13/04/2018 10:30

【上海特寫】建行上海首間「無人銀行」概念行先，實用為次

　　《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》建設銀行位於上海九江路的支行近日重新開放
，變身國內首間「無人銀行」，客戶辦理的大部分業務都由機器代勞，更融合時下最熱門的人工
智能、ＶＲ等內容，吸引行人入內參觀。究竟這家無人銀行會是如何運作呢？《經濟通通訊社》
記者實地觀察後，認為該「無人銀行」以概念為主，少強調實用性，但其背後意味著，客戶日後
可自助進行大部分銀行服務。
　　記者在下午時間到訪建行上海九江路支行，未入門口先看見一台機器人正在迎賓，它會主動
走到客人身邊，與對方溝通。當日機器人身邊圍繞著一群好奇的行人，據記者觀察，其能在嘈吵
環境中識別語音內容，並作出相應回答，反應算快。
　　客戶須插入身份證入閘進入銀行，期間銀行會記錄客戶的樣貌，當客戶離開時，系統會自動
開啟閘門。銀行系統不支持香港的回鄉卡，所以記者要在保安協助下才可入內。
　　建行工作人員曾稱，分行內各種自助機具承擔了９０％以上傳統網點的現金及非現金各項業
務，但事實上該支行大堂面積不大，只有兩部機器供客戶使用。記者嘗試操作機器，以個人業務
為例，機器可以提供匯款、申請個人貸款、產品簽約及進行信用卡業務，但事實上，這些服務在
部分銀行的手機ａｐｐ上也可以完成，該機器可提供開卡服務，但出於安全風險考慮，仍需要工
作人員從二樓走下來為客戶服務。

＊大堂經理「小龍人」也會「疲勞」＊

　　無人銀行另一亮點是大堂經理「小龍人」，客戶告訴它要辦理甚麼業務，小龍人會帶領客戶
到特定區域，但現實中小龍人未能做到八面玲瓏，在眾多客戶的「調戲」下應接不暇，且語速慢
、行動速度不高，客戶未必有耐性，實用性不大。另外，在記者參觀期間，小龍人似乎有些疲勞
，顯示「服務繁忙，請您稍後再試」字樣，１０分鐘後小龍人又恢復正常，再次提供服務。至於
支行內設的ＶＲ看房區，暫屬展覽遊玩性質為主，ＶＲ展示的單位屬３Ｄ圖像，對有心看樓人士
參考作用不高。
　　總結而言，建行無人銀行並無太多創新元素，只是把金融科技及ＶＲ、ＡＩ等元素相結合，
建構一個具科幻感的空間，目前為止屬展覽成分居多。且大堂內多數是像記者一樣「無幫襯」的
遊人，如客戶真的需要服務，會傾向上二樓，尋求銀行職員幫助。
　　不過，實驗創新往往能帶來革命性改變，無人銀行不止意味著銀行能節省人手成本，處理繁
複的業務工序，更意味著日後「虛擬銀行」的誕生。客戶期待能通過手機完成絕大多數銀行服務
，而毋須趕在銀行關門前處理業務，按照這個趨勢發展下去，我們未必會見到更多無人銀行，相
反地實體銀行將買少見少。

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