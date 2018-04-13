《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人行行長易綱會見了來訪的烏拉圭央行行
長馬里奧．貝佳拉，雙方就促進中烏經貿和投資發展、加強金融合作交換了意見。
另外，易綱會見來訪的哈薩克斯坦央行行長阿吉捨夫，雙方就加強中哈經濟金融合作等議題
交換了意見。
13/04/2018 08:55
【駐京專電】易綱會見烏拉圭央行行長及哈薩克斯坦央行行長
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人行行長易綱會見了來訪的烏拉圭央行行
長馬里奧．貝佳拉，雙方就促進中烏經貿和投資發展、加強金融合作交換了意見。
另外，易綱會見來訪的哈薩克斯坦央行行長阿吉捨夫，雙方就加強中哈經濟金融合作等議題
交換了意見。
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