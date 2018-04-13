《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人行書記郭樹清會見來訪的國際貨幣基金
組織總裁拉加德，雙方就中國銀行業發展狀況、金融穩定及中國與國際貨幣基金組織合作等議題
交換了意見。
13/04/2018 08:55
【駐京專電】郭樹清會見拉加德，就金融穩定等議題交換意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人行書記郭樹清會見來訪的國際貨幣基金
組織總裁拉加德，雙方就中國銀行業發展狀況、金融穩定及中國與國際貨幣基金組織合作等議題
交換了意見。
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