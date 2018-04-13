【上海專電】上海銀行為臨港產業園科企提供最優融資利率貸款

《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》上海銀行（滬：６０１２２９）與上海臨港（

滬：６００８４８）控股股東臨港集團簽署科創金融合作協議，將在臨港各產業園區設立科創金

融示範區，示範區旨在優化臨港產業園區的營商環境，為園區內科創企業提供全生命周期的綜合

金融服務，幫助企業招募科技人才、整合金融資源及精準招商。

上海銀行表示，將從支付結算、債權融資、股權融資及咨詢顧問服務等多角度，打造「臨港

科創貸」專屬系列產品，包括針對初創期科創企業的臨港支付結算包、臨港雙創貸等；針對成長

期企業的知識產權保、遠期共贏貸、投貸聯動等；針對高成長期企業的特色境外綜合金融服務、

一站式股權類綜合服務方案、臨港產業貸等。其中臨港雙創貸提供創業貸款，初創期的普通科技

企業最高可獲貸款額度５０萬元人民幣、由博士、教授、研究員等高端人才創立的科創企業最高

貸款額度可達２００萬元人民幣，科創人才同樣享有貸款服務。上海銀行表示，信貸額度優先向

臨港下屬園區科創企業傾斜，並享受具有市場競爭力的最優融資利率。

同時，上海銀行與臨港產業區內的科大訊飛（深：００２２３０）、商湯、寒武紀、地平線

等人工智能、生物醫藥的獨角獸企業簽署銀企合作協議，該行通過定制境內外一體化金融解決方

案，助力獨角獸企業解決經營發展中的資金需求。

