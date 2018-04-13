《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》上海交通大學張江科學園昨日（１２日）正式
動工，園區總建築面積約１０萬平方米，預計２０２０年正式投入整體運營，屆時將有１２００
餘名科研人員入駐其中。
上海交大張江科學園按照「三個科學中心、兩個創新平台」的新布局進行規劃，包括超快科
學中心、材料基因組聯合創新科學中心、同步輻射診療和醫學影像科學中心和國際合成生物學與
健康研究創新平台、網絡空間安全創新平台，並建成獨立、完整的科學園區。
13/04/2018 09:25
【上海專電】上海交通大學建張江科學園，能容納千二名科研人才
《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》上海交通大學張江科學園昨日（１２日）正式
動工，園區總建築面積約１０萬平方米，預計２０２０年正式投入整體運營，屆時將有１２００
餘名科研人員入駐其中。
上海交大張江科學園按照「三個科學中心、兩個創新平台」的新布局進行規劃，包括超快科
學中心、材料基因組聯合創新科學中心、同步輻射診療和醫學影像科學中心和國際合成生物學與
健康研究創新平台、網絡空間安全創新平台，並建成獨立、完整的科學園區。
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