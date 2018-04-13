《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》上海土地交易市場官網顯示，滬系房企巨頭大
華集團在無競爭下，以底價拿下寶山共康板塊內城中村改造項目 康家村其中一個地塊，成交
價為２７﹒９億元（人民幣．下同），面積４２０１２﹒５平方米，容積率２﹒２，每平方米樓
面價約３﹒０２萬元，這也是大華集團在康家村第３次拿地。
該地塊是今年上海首幅掛牌出讓的住宅用地，也是去年以來，上海首次掛牌出讓外環以內的
住宅用地。
13/04/2018 09:27
【上海專電】大華集團２８億元底價獲得寶山住宅地
《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》上海土地交易市場官網顯示，滬系房企巨頭大
華集團在無競爭下，以底價拿下寶山共康板塊內城中村改造項目 康家村其中一個地塊，成交
價為２７﹒９億元（人民幣．下同），面積４２０１２﹒５平方米，容積率２﹒２，每平方米樓
面價約３﹒０２萬元，這也是大華集團在康家村第３次拿地。
該地塊是今年上海首幅掛牌出讓的住宅用地，也是去年以來，上海首次掛牌出讓外環以內的
住宅用地。
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