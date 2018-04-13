【政策解讀】券商：稅延養老險貢獻保費千三億，料成壽險增長動力

《經濟通通訊社１３日專訊》個稅遞延型商業養老保險將於５月１日在上海、福建和蘇州工

業園區試點。國泰君安證券發表報告表示，有關政策短期正面影響有限，但是長期增長貢獻可期

。短期來看，由於上海和福建僅佔２０１７年全國壽險保費的６﹒２％，預計正面因素有限，所

以稅延養老險在今年所帶來的增長不明顯。

長期而言，預計個稅遞延養老保險將在全國鋪開，或成壽險市場的新增長動力。假設全國

１╱４的２８００萬納稅個人和５９００萬納稅個體工商戶，每月購買５００元（人民幣．下同

）的個稅遞延商業養老險，預計個稅遞延商業養老險貢獻的保費將為１３１０億元，佔

２０１７年壽險總保費收入的６﹒１％。考慮到與個稅遞延商業養老險捆綁銷售的其他養老保險

和壽險，預計實際的保費增加應該更為明顯。

報告認為，個稅遞延商業養老險將成為壽險公司的股價催化劑。同時，期繳保費通常比躉繳

財富管理類保險擁有更高的新業務價值率，所以稅延養老險將為壽險公司帶來新的增長動能，預

計壽險公司未來的新業務價值和內含價值將保持高速增長。

報告維持保險行業「跑贏大市」評級。基於上海較大的市場份額和參與養老險開發的過程，

相信中國平安（０２３１８）、中國人壽（０２６２８）、太保（０２６０１）、新華保險

（０１３３６）將受益於個稅遞延商業養老保險的推出。另外，養老險總部在上海的中國太平

（００９６６）料也將受益。（ｂｉ）

