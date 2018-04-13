《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行與阿爾巴尼亞中央銀行續簽中阿雙邊本幣互換協議，
規模保持為２０億元人民幣╱３４２億阿爾巴尼亞列克，旨在便利雙邊貿易和投資，促進兩國經
濟發展。
互換協議有效期三年，經雙方同意可以展期。（ｃｔ）
13/04/2018 15:46
【聚焦人幣】中國與阿爾巴尼亞央行續簽雙邊本幣互換協議
《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行與阿爾巴尼亞中央銀行續簽中阿雙邊本幣互換協議，
規模保持為２０億元人民幣╱３４２億阿爾巴尼亞列克，旨在便利雙邊貿易和投資，促進兩國經
濟發展。
互換協議有效期三年，經雙方同意可以展期。（ｃｔ）
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