【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８５點子，報６﹒２８９９

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８９８，較上個交易日跌

６４點子，終止三連升。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８５點子，報６﹒２８９９，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒２８１４。（ｋｌ）

