《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行表示，受稅期等因素影響，銀行體系流動性總量有所
下降，但仍處於較高水平，今日不開展公開市場操作，為連續四日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日沒有淨投放或淨回籠，全周累計淨回籠１０００億元
人民幣。
《中國證券報》頭版評論認為，目前來看，隨著收益率的快速回落，穩貨幣帶來的流動性悲
觀預期的修復似乎已逐漸反映在市場預期中，且債券供給壓力和４、５月存在連續大額財政收稅
的考驗也逐漸臨近，後續資金面寬鬆程度趨於收斂將是大概率事件。（ｋｌ）
13/04/2018 09:20
【人行收水】人行逆回購操作四連停，全周淨回籠１０００億元
《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行表示，受稅期等因素影響，銀行體系流動性總量有所
下降，但仍處於較高水平，今日不開展公開市場操作，為連續四日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日沒有淨投放或淨回籠，全周累計淨回籠１０００億元
人民幣。
《中國證券報》頭版評論認為，目前來看，隨著收益率的快速回落，穩貨幣帶來的流動性悲
觀預期的修復似乎已逐漸反映在市場預期中，且債券供給壓力和４、５月存在連續大額財政收稅
的考驗也逐漸臨近，後續資金面寬鬆程度趨於收斂將是大概率事件。（ｋｌ）
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