《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關公布，以美元計，３月出口同比跌２﹒７％，遠遜市
場預期的增１０％，而前值為增長４４﹒５％。３月進口同比增１４﹒４％，亦低於市場預期的
增１０％。貿易逆差４９﹒８億美元，為去年２月以來首次轉為貿易逆差，市場原預期貿易順差
２７２億美元。
以人民幣計，３月出口同比跌９﹒８％，進口同比增５﹒９％。３月貿易帳逆差２９７﹒８
億元。
一季度，以美元計，出口同比增１４﹒１％，進口增１８﹒９％。以人民幣計價，出口增長
７﹒４％，進口增長１１﹒７％。（ｃｔ）
13/04/2018 11:12
【聚焦數據】３月美元計出口跌２﹒７％遜預期，進口升１４﹒４％
《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關公布，以美元計，３月出口同比跌２﹒７％，遠遜市
場預期的增１０％，而前值為增長４４﹒５％。３月進口同比增１４﹒４％，亦低於市場預期的
增１０％。貿易逆差４９﹒８億美元，為去年２月以來首次轉為貿易逆差，市場原預期貿易順差
２７２億美元。
以人民幣計，３月出口同比跌９﹒８％，進口同比增５﹒９％。３月貿易帳逆差２９７﹒８
億元。
一季度，以美元計，出口同比增１４﹒１％，進口增１８﹒９％。以人民幣計價，出口增長
７﹒４％，進口增長１１﹒７％。（ｃｔ）
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