【聚焦數據】３月美元計出口跌２﹒７％遜預期，進口升１４﹒４％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關公布，以美元計，３月出口同比跌２﹒７％，遠遜市

場預期的增１０％，而前值為增長４４﹒５％。３月進口同比增１４﹒４％，亦低於市場預期的

增１０％。貿易逆差４９﹒８億美元，為去年２月以來首次轉為貿易逆差，市場原預期貿易順差

２７２億美元。

以人民幣計，３月出口同比跌９﹒８％，進口同比增５﹒９％。３月貿易帳逆差２９７﹒８

億元。

一季度，以美元計，出口同比增１４﹒１％，進口增１８﹒９％。以人民幣計價，出口增長

７﹒４％，進口增長１１﹒７％。（ｃｔ）

