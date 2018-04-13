《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關公布，３月貿易逆差４９﹒８億美元，為２０１７年
２月以來首次呈現逆差，市場原預期順差為２７２億美元。
以人民幣計，３月貿易帳逆差２９７﹒８億元，首季貿易順差３２６１﹒８億元，收窄
２１﹒８％。（ｂｉ）
13/04/2018 11:18
【聚焦數據】３月貿易逆差４９﹒８億美元，為去年２月以來首次
《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關公布，３月貿易逆差４９﹒８億美元，為２０１７年
２月以來首次呈現逆差，市場原預期順差為２７２億美元。
以人民幣計，３月貿易帳逆差２９７﹒８億元，首季貿易順差３２６１﹒８億元，收窄
２１﹒８％。（ｂｉ）
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