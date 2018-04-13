【聚焦數據】人行：３月人民幣貸款增１﹒１２萬億元，低預期

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，３月份，新增人民幣貸款１１２００億元（人

民幣．下同），較預期的１﹒２萬億元少，惟按月則多增９３４億元。

總結第一季，新增人民幣貸款４﹒８６萬億元，按年多增６３３９億元。分部門看，住戶部

門貸款增加１﹒７５萬億元，其中，短期貸款增加４６６９億元，中長期貸款增加１﹒２９萬億

元；非金融企業及機關團體貸款增加３﹒０９萬億元，其中，短期貸款增加５９８７億元，中長

期貸款增加２﹒４５萬億元，票據融資減少５４７億元；非銀行業金融機構貸款減少１４１億元

。

截至３月底，本外幣貸款餘額１３０﹒４５萬億元，按年增長１１﹒９％；人民幣貸款餘額

１２４﹒９８萬億元，增長１２﹒８％，增速與２月底持平，較上年同期高０﹒４個百分點。

截至３月底，外幣貸餘額８７０４億美元，增長４％。３月份，外幣貸款減少２２３億美元

，按年多減２８８億美元。而首季外幣貸款增加３２４億美元，按年少增１８６億美元。



＊存款增加１﹒５１萬億元＊



存款方面，３月份，人民幣存款增加１﹒５１萬億元，按年多增２４２６億元。首季新增人

民幣存款５﹒０６萬億元，多增７７億元。其中，住戶存款增加４﹒２７萬億元，非金融企業存

款減少１﹒２１萬億元，財政性存款減少２８０億元，非銀行業金融機構存款增加１﹒４９萬億

元。

截至３月底，本外幣存款餘額１７４﹒４４萬億元，同比增長８﹒４％。月末人民幣存款餘

額１６９﹒１８萬億元，同比增長８﹒７％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低

１﹒６個百分點。

外幣存款餘額８３６８億美元，同比增長８﹒４％。一季度外幣存款增加４５９億美元，同

比少增１３３億美元。３月份，外幣存款增加１１億美元，同比少增１８５億美元。（ｋｌ）

