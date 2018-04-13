【聚焦數據】人行：一季度社會融資規模增量減至５﹒５８萬億元

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今年一季度社會融資規模增量累計為５﹒５８

萬億元（人民幣．下同），同比減少１﹒３３萬億元；３月份增量為１﹒３３萬億元，同比少

７８６３億元。

其中，一季度對實體經濟發放的人民幣貸款增加４﹒８５萬億元，同比多增３４３８億元；

對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加４９２億元，同比少增２９０億元；委託貸款減少

３３１４億元，同比多減９６６１億元；信託貸款增加７５８億元，同比少增６５９１億元；未

貼現的銀行承兌匯票增加１２２１億元，同比少增５５８１億元；企業債券淨融資５３７１億元

，同比多６８７７億元；非金融企業境內股票融資１２８３億元，同比少１３１３億元。

從結構看，一季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的８６﹒９％，同比高

２１﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比０﹒９％，同比低０﹒２個百分

點；委託貸款佔比－５﹒９％，同比低１５﹒１個百分點；信託貸款佔比１﹒４％，同比低

９﹒２個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比２﹒２％，同比低７﹒６個百分點；企業債券佔比

９﹒６％，同比高１１﹒８個百分點；非金融企業境內股票融資佔比２﹒３％，同比低１﹒５個

百分點。（ｂｉ）

