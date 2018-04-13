【聚焦數據】人行：３月末社會融資規模存量增長１０﹒５％

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行表示，初步統計，３月末社會融資規模存量為

１７９﹒９３萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１２３﹒８６萬億元，同比增長１２﹒９％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒４６萬億元，同比下降８﹒６％；委託貸款餘額

為１３﹒６３萬億元，同比下降１﹒４％；信託貸款餘額為８﹒６２萬億元，同比增長

２２﹒９％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４﹒５６萬億元，同比下降０﹒４％；企業債券餘額

為１８﹒８６萬億元，同比增長５﹒７％；非金融企業境內股票餘額為６﹒７８萬億元，同比增

長１２﹒３％。

從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６８﹒８％

，同比高１﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１﹒４％，同比低

０﹒３個百分點；委託貸款餘額佔比７﹒６％，同比低０﹒９個百分點；信託貸款餘額佔比

４﹒８％，同比高０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比２﹒５％，同比低０﹒３個

百分點；企業債券餘額佔比１０﹒５％，同比低０﹒５個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比

３﹒８％，同比高０﹒１個百分點。（ｂｉ）

