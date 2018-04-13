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13/04/2018 09:37

【陰晴不定】中美談判進展現「羅生門」，侵侵大膽幻想汽車零關稅

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１３日報道》中國商務部發言人周四（１２日）「中美目前在經貿
摩擦問題上沒有任何層級的談判」言猶在耳，特朗普同日在白宮玫瑰花園會見來自農業州的共和
黨州長和議員們時卻稱，「中美貿易談判進展良好」，又再次沒頭沒尾地宣稱「他（習近平）會
取消很多稅收和關稅。」雖然中美現「羅生門」，但市場選擇聽取好消息，加上敘利亞危機稍現
緩和，道指收高１﹒２％。

＊再讚習演說，惟指中國將彈盡糧絕＊

　　繼周三（１３日）在推特對「Ｘｉ’ｓ　ｓｐｅｅｃｈ」表示感謝後，特朗普昨日在會見各
議員時再次稱「那是一場很好的演說」。他指，如果中國願意進一步向美國產品開放市場，兩國
就有能力免打貿易戰。
　　中國商務部發言人昨日在例行發布會重申，已做好應對事態升級的充分準備，並擬訂了具體
的、綜合的反制措施，「不惜付出任何代價，不排除任何選項。」不過，特朗普似乎對此不以為
然，稱「到某個時候，中國在貿易問題上針對美國將會彈盡糧絕……所以現在我們真的在談判，
我認為他們會公平對待我們，我認為他們想這樣。」
　　他並以汽車進口為例指互相高關稅「不是一個賺錢的好方法」，「如果他們收２５％，我們
也收２５％，如果他們收２﹒５％，我們也收２﹒５％，甚至可能雙方都是零關稅。因為我知道
我們都會喜歡這樣。」

＊後院反對聲日盛，謀再加入ＴＰＰ＊

　　嘴巴不認輸的特朗普的最新表態強化了美國本周以來就貿易爭端發出的和解信號。事實上，
目前反對美國向中國商品加徵關稅計劃的美國商業聯盟規模擴大一倍，達到１０７個貿易組織，
其中既有像全美零售商聯合會（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｒｅｔａｉｌ　Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ）、
美國安全產業協會（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）這樣對
白宮有重要影響的貿易組織，也有規模較小的地方組織。
　　距離５月中旬落實對華徵稅諮詢期結束的時間正愈來愈近。換言之，特朗普與中國討價還價
的時間空間亦愈來愈逼切。
　　耐人尋味的是，美國白宮發言人最新透露，下周將會晤日本首相安倍晉三的特朗普，已要求
貿易顧問研究重新加入跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）。２０１７年１月２３日，特朗普簽署
行政命令退出ＴＰＰ，指協定是美國「潛在的災難」。現在再謀求重新加入，再顯商人本色的特
朗普陰晴不定，一切皆有可能。

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