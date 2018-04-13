【ＦＯＣＵＳ】聰明錢逆轉序幕暗開，未雨綢繆迎財富夢驚醒

【ＦＯＣＵＳ】金管局（ＨＫＭＡ）自２００５年優化聯匯制度以來，周四（１２日）首日

出手承接港元沽盤，兩次共涉３２﹒６億元，銀行體系結餘下周一（Ｔ＋２）將順勢減至

１７６５億元。金管局副總裁李達志今早指資金流出屬預期範圍，且強調有充分準備應付，但金

管局時隔１３年後終再入市場接對手盤之境，或顯示聰明錢流向歷史性逆轉已序幕暗開。隨著本

港最優惠利率（Ｐ）調升只是時間問題，價格高處不勝寒的樓市固然逆風將起，而「買樓靠父蔭

」下，於高樓價下的加按抵押貸款可能引起的連鎖反應更不可不防。暗湧群鯊之下，市民務必提

早未雨綢繆，迎接「十年一覺」財富夢的驚醒時刻。



＊留意港府入市頻次及規模＊



今次觸發港元持續走軟的直接因素為美港息差擴至１０年來最高水平。截至上午１２時，美

國沿用的倫敦銀行間同業拆借利率（Ｌｉｂｏｒ）與香港銀行間同業拆借利率（Ｈｉｂｏｒ）之

間的差距，並未因金管局抽水而顯著收窄。

目前，隔夜、１個月、３個月期息差分別為１﹒５９％、１﹒０５％、１﹒１３％，套利水

位可觀，勢吸引市場繼續拋售港幣、買入美元。儘管金管局總裁陳德霖重申「將保證港元不會弱

於７﹒８５００」，但市場正密切留意港府入市接錢的頻密程度及後續規模。此外，如２００８

年底來一直低企未動的Ｐ息快過市場預期於本季調升，港股或迎來新一輪調整，大家勿只沉醉於

「互聯互通」大增額度及中美貿易糾紛疑似降溫。



＊聯匯應非ｔａｂｏｏ話題＊



港幣再次觸發「弱方兌換保證」，亦令市場檢討實施３５年的聯繫匯率制的耳語再起。北歐

基金公司Ｎｏｒｄｅａ Ｍａｒｋｅｔｓ首席分析師庄元最新指，維持美元兌港元７﹒８５００

以下的範圍對金管局來說不難做到，但鑒於人為干預港元匯率與美元掛勾可能會爆發樓市和債務

泡沫的問題，現在是時候重新考慮港元的貨幣體系，包括考慮如人民幣一樣盯住一籃子貨幣，其

中人民幣佔相當權重很大。

幾無懸念的是，「棄用聯匯」仍可謂金管局的ｔａｂｏｏ ｓｕｂｊｅｃｔ（禁忌話題），

回想２０１２年，金管局前總裁、現任行政會議成員任志剛於學術文章一改以往對聯繫匯率的堅

持，認為港元兌美元可兌換範圍或可作具實質意義的擴寬甚或完全取消，又或轉為匯?走⺕，旋

即引發從特首、財政司司長到金管局、ＩＭＦ的強烈反彈。

但事實上，ｔａｂｏｏ仍無礙包括匯豐亞太區行政總裁王冬勝、「末日博士」麥嘉華

（Ｍａｒｃ Ｆａｂｅｒ）等續討論港元的定位甚至存續問題。

儘管聯匯制度於可見的兩三年來不會改變，但綜合中國的金融市場擴大開放、大灣區規劃、

一帶一路戰略等，港府不應如縮頭鴕鳥般藏於自己的舒適區，盡早考量評估各種可能，方能「預

則立」地佔取主動，維護市民最大利益和本港金融中心地位。《經濟通記者 俞謹》

