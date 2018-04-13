【港匯弱勢】陳德霖重申在７﹒８５水平買港元沽美元，毋須擔心

《經濟通通訊社１３日專訊》對於金管局昨晚開始接港元沽盤，陳德霖總裁重申金管局會在

７﹒８５水平買港元沽美元，保證港元不會弱於７﹒８５００。這是聯繫匯率制度的設計和正常

運作。

他續指，視乎資金的走向，未來有可能會再次觸發「弱方兌換保證」。金管局有足夠能力維

持港元匯價的穩定和應付資金大規模流動的情況，大家毋須擔心。（ｃｙ）

