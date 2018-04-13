《經濟通通訊社１３日專訊》外電引述市場消息人士指出，被中國政府接管的安邦保險集團
，正與多家投資銀行會面，為潛在的剝離資產事宜安排顧問服務。
據報，顧問服務包括幫助安邦尋找新的投資者。（ｅｃ）
13/04/2018 11:29
【安邦風波】消息指安邦保險集團擬聘投行安排剝離資產
《經濟通通訊社１３日專訊》外電引述市場消息人士指出，被中國政府接管的安邦保險集團
，正與多家投資銀行會面，為潛在的剝離資產事宜安排顧問服務。
據報，顧問服務包括幫助安邦尋找新的投資者。（ｅｃ）
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