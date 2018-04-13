【港匯弱勢】金管局今晨再度買入港元，兩次合共３２﹒５８億

《經濟通通訊社１３日專訊》港元匯價觸發７﹒８５弱方兌換保證，金管局昨晚約８時入市

承接港元沽盤，為２００５年設立雙邊兌換保證以來首次，買入８﹒１６億港元，今日清晨時間

再度入市承接港元沽盤，買入２４﹒４２億港元，以維持港元匯價穩定。金管局兩次入市合共買

入３２﹒５８億港元。

美元兌港元最新報７﹒８４９８，一年電期報－５８７﹒４５╱－５６７﹒５５。

下周一（１６日）本港銀行體系結餘總額減少至１７６５﹒２０億港元。（ｅｃ）

