《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，前南韓總統朴槿惠已向法院提交文件，表示她打
算放棄上訴。
但法院官員稱，該案仍將在上訴法院進行聆訊，因為檢控方上周已提出上訴，理由是朴槿惠
不公平地避過多項指控。
下級法院本月裁定朴槿惠受賄、濫用職權及高壓政治罪名，判處監禁２４年，當時朴槿惠否
認有不法行為。（ｍｎ）
16/04/2018 16:39
【閨密聽政】傳南韓前總統朴槿惠放棄上訴
《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，前南韓總統朴槿惠已向法院提交文件，表示她打
算放棄上訴。
但法院官員稱，該案仍將在上訴法院進行聆訊，因為檢控方上周已提出上訴，理由是朴槿惠
不公平地避過多項指控。
下級法院本月裁定朴槿惠受賄、濫用職權及高壓政治罪名，判處監禁２４年，當時朴槿惠否
認有不法行為。（ｍｎ）
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