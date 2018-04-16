【閨密聽政】傳南韓前總統朴槿惠放棄上訴

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，前南韓總統朴槿惠已向法院提交文件，表示她打

算放棄上訴。

但法院官員稱，該案仍將在上訴法院進行聆訊，因為檢控方上周已提出上訴，理由是朴槿惠

不公平地避過多項指控。

下級法院本月裁定朴槿惠受賄、濫用職權及高壓政治罪名，判處監禁２４年，當時朴槿惠否

認有不法行為。（ｍｎ）

