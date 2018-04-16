【駐京專電】首季央企利潤增２１％，３月增１８％創月度新高

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國資委副秘書長、新聞發言人彭華崗在國

新辦發布會表示，一季度中央企業保持穩中向好發展態勢，經濟運行開局良好，實現首季「開門

紅」。一季度累計實現營業收入６﹒４萬億元（人民幣．下同），累計實現利潤總額

３７７０﹒６億，分別同比增長８﹒７％、增長２０﹒９％。而３月當月，實現利潤

１６９８﹒７億元，同比增長１７﹒８％，月度利潤創歷史新高。

一季度中央工業企業實現利潤總額２１２８﹒１億元，同比增長２６﹒７％，高於中央企業

平均增幅５﹒８個百分點，工業企業增利額佔中央企業利潤增量比重為６８﹒９％，實體企業利

潤快速回升成為中央企業利潤增長最重要的動力。一季度中央工業企業百元資產創收高於中央企

業平均水平２﹒４元，同比增長０﹒４元；營業利潤率同比提高１個百分點，國有資本回報率同

比提高０﹒２個百分點。

新動能支撐作用逐步顯現。在宏觀經濟基本面良好的帶動下，一季度中央企業新產業、新產

品、新業態快速發展。軍工企業加大軍民融合力度，加快推動產研轉化，積極拓展智能製造、智

慧安防、衛星遙感監測等新領域，新產業收入佔總收入的比重超過３０％；電信企業數據和

ＩＣＴ等新興業務快速發展，新業務收入佔總收入的比重超過５１％，同比增長１３﹒４％。

