【海南自貿】華創策略：海南或成離岸金融中心，金融開放先行先試

《經濟通通訊社１６日專訊》中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，相關概念Ａ

股大幅上揚。華創策略發表研究報告指，國家主席習近平此次發表的講話及海南深化改革開放指

導意見在多方面超出預期，關注海南生態、旅遊及基建等產業。



＊關稅優惠、負面清單有望在海南先行先試＊



華創策略指出，今次消息由習近平親自點名，各大官媒相繼發聲，其領導規格、宣傳力度遠

超包括上海在內的全國其他自由貿易港；其次，海南是全國首個省級自由貿易園區，將遠超香港

、新加坡以及杜拜，成為全球最大自由貿易港；習近平提出，支持海南設立國際能源、航運、大

宗商品、產權、股權、碳排放權等交易場所，代表重大金融對外開放舉措在海南先行先試，海南

有望成為離岸金融中心；另外，還有各項大膽的新舉措先行先試，包括放開賽馬、國際醫療、知

識產權證券化及土地產權分配機制等。關注自由貿易港細則日後正式落地；中美貿易摩擦後續一

系列開放、關稅優惠、負面清單超預期舉措有望在海南先行先試；以及中國熱帶旅遊需求爆發。

投資方面，華創策略建議重點關注生態園林、旅遊、本地建材、港口及航空及稅收優惠等五

大細分方向，推薦海南瑞澤（深：００２５９６）、中國國旅（滬：６０１８８８）及海峽股份

（深：００２３２０）。

華創策略亦提醒，投資者應小心風險，如政策推進進度不達預期，市場調整及監管風險對主

題估值壓力以及上市公司訂單落地過程中不可控因素等。（ｅｙ）

