【港匯弱勢】渣打：密切留意本地銀行體系結餘，預期港息未來跟升

《經濟通通訊社１６日專訊》渣打香港行政總裁禤惠儀出席「ｅＸｅｌｌｅｒａｔｏｒ」創

新試驗室開幕儀式後表示，近期港匯觸及弱方兌換保證水平，金管局按既定程序購入港元。她補

充，目前銀行體系結餘約１７００億元，未來會密切留意ＨＩＢＯＲ變動，以及銀行結餘資金水

平。隨著美息及港息的差距拉闊，預期港息將會跟隨上調，關注未來市場資金流向。

另外，禤惠儀稱，將投放１億元於創新試驗室，超過１００名開發人員進駐香港。（ｅｌ）

