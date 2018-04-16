【港匯弱勢】港元拆息連續兩日全線上升，隔夜息升至０﹒１８厘

《經濟通通訊社１６日專訊》金管局四度入巿，從銀行體系抽走近１００億元資金後，港匯

繼續在７﹒８５水平附近上落，而港元同業拆息則連續兩天全線上揚，與供樓按息相關的一個月

拆息從上日的０﹒８４６２５厘升至０﹒８５４６４厘。

財資巿場公會數據顯示，港元隔夜拆息由０﹒１０８５７厘升至０﹒１８４１１厘，三個月

拆息升至１﹒２５７１４厘。６個月拆息升至１﹒５７５５４厘，一年期拆息報２﹒０６６１６

厘。

港匯接連觸及７﹒８５弱方兌換保證水平，海外投資者趁港美息差逾１厘下，繼續套息交易

而令港匯偏弱，金管局至今４度承接港元沽盤，總交易額達９６﹒６４億元，香港銀行體系結餘

明天（１７日）將降至１７０１﹒１４億元

財政司司長陳茂波表示，港匯持續走弱，金管局出手「一如所料」，並指與政府多位官員已

多次預告，在美國兩年多來加息６次後，港美息差明顯拉闊，吸引「套戥交易」使港元流向美元

，最終會令部分資金流出香港，為港息正常化提供條件，他「非常有信心香港能夠應付極端情況

下資金大量流走引發的挑戰」。

金管局總裁陳德霖亦稱，１９９７至９８年間的亞洲金融風暴以至２００８年金融海嘯，均

靠外匯基金支持港元體系化險為夷，未來該局會致力保持港元的外部購買力，維持市民和國際投

資者對港元穩定的信心。同時，香港亦要繼續提升銀行的風險管理要求，保證再受外部衝擊時能

夠維持金融穩定。（ｃｌ）

