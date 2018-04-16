《經濟通通訊社１６日專訊》地政總署公布，今年１－３月季度，在土地註冊處共註冊了
１３宗契約修訂及４宗換地個案，其中７宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上述土地交
易所得的地價收入總額約為５６﹒８３億元。去年第四季地價收入總額約１６４﹒８億元，創下
過去１０年以來有紀錄季度新高。
上述１７宗土地交易中，７宗位於港島、３宗位於九龍及７宗位於新界，有關數字並不包括
小型屋宇個案。季度內並沒有私人協約批地的註冊。（ｃｌ）
16/04/2018 17:23
【本港樓市】政府上季補地價收入約５６﹒８億元
《經濟通通訊社１６日專訊》地政總署公布，今年１－３月季度，在土地註冊處共註冊了
１３宗契約修訂及４宗換地個案，其中７宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上述土地交
易所得的地價收入總額約為５６﹒８３億元。去年第四季地價收入總額約１６４﹒８億元，創下
過去１０年以來有紀錄季度新高。
上述１７宗土地交易中，７宗位於港島、３宗位於九龍及７宗位於新界，有關數字並不包括
小型屋宇個案。季度內並沒有私人協約批地的註冊。（ｃｌ）
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