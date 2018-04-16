【夜期時段】即月期指最新報３０２６８點，升８８點，低水４８點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０１８９點，升９點，低水

１２６點，最新報３０２６８點，升８８點，低水４８點，合約成交３１５５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９６８點，升１２點，低水４０點，最新報

１１９９６點，升４０點，低水１２點，合約成交９１２張。（ｃｈ）

