《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０１８９點，升９點，低水
１２６點，最新報３０２６８點，升８８點，低水４８點，合約成交３１５５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９６８點，升１２點，低水４０點，最新報
１１９９６點，升４０點，低水１２點，合約成交９１２張。（ｃｈ）
16/04/2018 18:56
【夜期時段】即月期指最新報３０２６８點，升８８點，低水４８點
《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０１８９點，升９點，低水
１２６點，最新報３０２６８點，升８８點，低水４８點，合約成交３１５５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９６８點，升１２點，低水４０點，最新報
１１９９６點，升４０點，低水１２點，合約成交９１２張。（ｃｈ）
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