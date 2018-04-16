【港匯弱勢】港元１２個月期利率互換錄２０１６年以來最大升幅

《經濟通通訊社１６日專訊》港元１２個月期利率互換漲１２個基點，報１﹒８９％，創

２０１６年以來最大升幅。

港元上周四觸及７﹒８５弱方兌換保證，是自２００５年以來首次，金管局已投入約１３３

億元買入港元，惟對港匯刺激作用有限。港元繼續貼近７﹒８５水平。分析認為，資金流出超出

先前設想，隨著美國進一步收緊貨幣政策，料港元短期利率趨升。（ｃｈ）

