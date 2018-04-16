《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，沙田第一城本月暫錄約１３宗成交，平均實用
呎價約１７３００元水平，分行最新錄得２９座高層Ｂ室易手，建築面積５６２平方呎，實用面
積４５１平方呎，三房間隔，日前以７６８萬元沽出，實用面積平均呎價１７０２９元。
中原指出，新買家為換樓客，見放盤間隔合用，價錢合理，即拍板購入單位自住。原業主於
１９８９年以８０萬元買入單位，持貨２９年，現易手帳面獲利６８８萬元離場，單位期內升值
約８﹒６倍。（ｊｎ）
16/04/2018 13:14
【本港樓市】沙田第一城三房７６８萬沽出，帳面獲利６８８萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，沙田第一城本月暫錄約１３宗成交，平均實用
呎價約１７３００元水平，分行最新錄得２９座高層Ｂ室易手，建築面積５６２平方呎，實用面
積４５１平方呎，三房間隔，日前以７６８萬元沽出，實用面積平均呎價１７０２９元。
中原指出，新買家為換樓客，見放盤間隔合用，價錢合理，即拍板購入單位自住。原業主於
１９８９年以８０萬元買入單位，持貨２９年，現易手帳面獲利６８８萬元離場，單位期內升值
約８﹒６倍。（ｊｎ）
|生財有道16/04/2018
【FOCUS】海南自貿崛起 香江名句怎重寫
|專訪16/04/2018
詹培忠: 若港人無力置業可買泰國馬拉樓，無限量支持親孫
|專訪16/04/2018
詹培忠: 華資經紀逼至牆角無固定生意 成為金融中心孤兒
|專訪16/04/2018
詹培忠: 股市未有大崩壞 料下輪股災恒指跌至二萬五千點
|生財有道16/04/2018
【海南自貿】陳錦興：航基有回吐壓力 彩票股缺基本因素不宜追入
|生財有道16/04/2018
【外賣大商機】阿里攬餓了麼撼騰訊 麥當勞抱團順豐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰