【本港樓市】沙田第一城三房７６８萬沽出，帳面獲利６８８萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，沙田第一城本月暫錄約１３宗成交，平均實用

呎價約１７３００元水平，分行最新錄得２９座高層Ｂ室易手，建築面積５６２平方呎，實用面

積４５１平方呎，三房間隔，日前以７６８萬元沽出，實用面積平均呎價１７０２９元。

中原指出，新買家為換樓客，見放盤間隔合用，價錢合理，即拍板購入單位自住。原業主於

１９８９年以８０萬元買入單位，持貨２９年，現易手帳面獲利６８８萬元離場，單位期內升值

約８﹒６倍。（ｊｎ）

