【俄鋁風暴】孫柏文料即使俄鋁停牌仍續派息，解禁後將大升至４元

《經濟通通訊社１６日專訊》早前美國財政部宣布將對３８個俄羅斯個人、官員、公司和國

企實施制裁，當中包括俄鋁（００４８６）、其主要股東Ｅｎ＋及俄鋁總裁Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉ

ｐａｓｋａ。俄鋁指，美國財政部外國資產管理辦公室制裁措施可能造成技術性違約。

全球第二大鋁業公司俄鋁續受美國制裁消息續發酵，今日股價大跌３０％，收市價報１﹒４

２元。雖然俄鋁未有停牌，但而上周開始，本港部分外資行因合規理由已暫停投資者買入俄鋁交

易，但沽出服務則不受影響。



＊孫柏文：解禁後股價將大升至４元＊



資深投資者孫柏文向《經濟通通訊社》表示，上星期爆發制裁消息後，已大手買入俄鋁股份

，平均價為２﹒５元以上，更佔個人整體投資組合２５％，其餘７５％為現金及其他股票。原本

今早希望透過銀行再買入俄鋁股份，但無奈銀行已實行停止買入指令。

雖然現在「坐艇」，但強調不會沽貨，將持貨至公布制裁結果為止。俄鋁的財務表現不錯及

現金流健康，公司基本因素良好，加上俄鋁主要利用水力發電生產鋁，成本低廉及環保。

至於目前俄鋁面臨最大的風險，孫柏文認為是潛在清盤及不能向銀行借取及兌換美元資金，

令公司的貨物交付受影響。俄鋁的海外客戶交收主要貨幣為美元，但在美國制裁的情況下，即使

客戶向俄鋁償還款項也不能接受。俄鋁最大的客戶來自歐洲，預料德國的汽車公司最受影響。

雖然俄鋁面對多項風險，但孫柏文估計，即使之後俄鋁停牌仍會持續派息，並預期俄鋁獲解

禁後，股價將會立即回升至３元至４元，未來如果股市無衰退，俄鋁股價更可升至５元至６元。

當中，大新銀行回應查詢指，現時暫停向客戶提供買入俄鋁股份服務，但客戶仍可經銀行沽

售相關股票，而渣打銀行未有回應有關事件。

另外，金管局發言人早前回應傳媒查詢時指，不評論個別銀行事宜，經營國際業務的銀行須

要注意相關國家及地區發布的貿易制裁制度，考慮這些措施對其業務運作帶來甚麼影響，並採取

適當管控措施。（ｊｎ，ｃｈ）

