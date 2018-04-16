【俄鋁風暴】券商：制裁事件反映監管存灰色地帶，港交所陷兩難

《經濟通通訊社記者伍嘉儀１６日報道》全球第二大鋁業公司俄鋁（００４８６）續受美國

制裁消息續發酵，俄國可能再被加強制裁，今日股價大跌３０％，收市價報１﹒４２元。雖然俄

鋁未有停牌，但自上周開始，本港部分外資行因合規理由已暫停投資者買入俄鋁交易，但沽出服

務則不受影響。

港交所發言人向《經濟通通訊社》表示，不評論個別股票，港交所作為中央交易所，會盡量

保持上市公司買賣，至於個別業內金融機構處理股票買賣應自行安排。



＊券商：制裁事件反映監管存灰色地帶＊



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，得知部分銀行因合規理由暫停投資者作

出買入俄鋁指示，但目前投資者仍可透過信誠買賣股份。是次俄鋁被美國制裁的事件，反映出港

交所（００３８８）及金管局對監管存在灰色地帶，並沒有提供明確指引予銀行及券商處理買賣

指示。

張智威說，在監管條例存在灰色地帶的情況下，難預料其他券商會否跟隨銀行暫停買入俄鋁

的指示，但他表示，不論俄鋁被制裁前後，本身成交量及按貨率亦不高。他認為，根據今日俄鋁

的收市價１﹒４２元是「抵買」，但強調不建議散戶透過「借孖」買入。



＊港交所正面對兩難局面＊



張智威指，港交所正面對兩難局面。如果港交所向俄鋁作出強制停牌，形同向投資者關閉「

逃生門」，一旦出現變化，投資者不能立即「跳船」；然而，如果港交所繼續放任讓俄鋁自由買

賣，同時銀行股票部只能作出沽出的不平衡指示，俄鋁股價只會一直受壓，即使投資者沽貨亦只

會蝕本。

因此，在兩難局面之下，張智威認為，監管機構應該就俄鋁制裁事件公開對投資者作出風險

呼籲，之後讓投資者自行承受投資風險。

另外，根據美國的制裁條例，張智威擔心港交所作為俄鋁上市的單位，未來有可能受到牽連

。

