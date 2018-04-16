《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。公務員事務局長羅智光表示，公務員學院正在規劃當中，現正為學院覓地，惟暫時未
有時間表和開支預算，有關資歷架構的認證亦在研究中，一有具體方案會盡快提交立法會。
公民黨譚文豪質疑，當局應先評估需受訓的公務員規模，再展開覓地計劃，批評當局的邏輯
錯誤。
經民聯張華鋒則關注有關公務員國家事務課程開支增加後會用於哪裡。羅智光表示，會增加
中層公務員參與有關課程的名額，以及加入新的基本法課程等。（ｃｗ）（ｚｚ）
16/04/2018 15:08
【香港政情】羅智光：公務員學院正在規劃中，暫未有時間表和預算
《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。公務員事務局長羅智光表示，公務員學院正在規劃當中，現正為學院覓地，惟暫時未
有時間表和開支預算，有關資歷架構的認證亦在研究中，一有具體方案會盡快提交立法會。
公民黨譚文豪質疑，當局應先評估需受訓的公務員規模，再展開覓地計劃，批評當局的邏輯
錯誤。
經民聯張華鋒則關注有關公務員國家事務課程開支增加後會用於哪裡。羅智光表示，會增加
中層公務員參與有關課程的名額，以及加入新的基本法課程等。（ｃｗ）（ｚｚ）
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