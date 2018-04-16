《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。公民黨郭家麒批評，現時很多刑事檢控已滲入政治成分，例如取消議員資格和補選參
選資格（ＤＱ）、就社運人士案件覆核刑期等事件。
律政司司長鄭若驊強調，律政司作出檢控決定只是遵循法律和證據，不會受任何干涉。
（ｃｗ）（ｚｚ）
16/04/2018 16:35
【香港政情】鄭若驊指律政司檢控是遵循法律和證據，不受任何干涉
《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。公民黨郭家麒批評，現時很多刑事檢控已滲入政治成分，例如取消議員資格和補選參
選資格（ＤＱ）、就社運人士案件覆核刑期等事件。
律政司司長鄭若驊強調，律政司作出檢控決定只是遵循法律和證據，不會受任何干涉。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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