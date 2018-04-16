【香港政情】鄭若驊稱研究檔案法的小組委員會工作快將完成

《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算

特別會議。議會陣線毛孟靜詢問，政府已就檔案法成立小組委員會研究了５年，曾指可於

２０１８年作公眾諮詢，但至今仍未有消息。

律政司司長鄭若驊回應指，有關工作已進入最後階段，並相信很快便可進行諮詢工作。

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