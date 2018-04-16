《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。法律界議員郭榮鏗向廉政專員白韞六詢問，梁振英涉收受ＵＧＬ公司５０００萬事件
的調查進度。白韞六僅以「不評論個別個案」回應。郭榮鏗向白追問，財委會主席陳健波指有關
問題與開支預算不相關，不准他追問。郭榮鏗指有關事件涉及重大的公眾利益，陳健波則不認同
，二人爭辯至發言時間完畢。（ｃｗ）（ｚｚ）
16/04/2018 17:14
【香港政情】郭榮鏗追問ＵＧＬ事件調查進度，陳健波不批准發問
《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。法律界議員郭榮鏗向廉政專員白韞六詢問，梁振英涉收受ＵＧＬ公司５０００萬事件
的調查進度。白韞六僅以「不評論個別個案」回應。郭榮鏗向白追問，財委會主席陳健波指有關
問題與開支預算不相關，不准他追問。郭榮鏗指有關事件涉及重大的公眾利益，陳健波則不認同
，二人爭辯至發言時間完畢。（ｃｗ）（ｚｚ）
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