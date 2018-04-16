《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。民主黨林卓廷藉署任職位與正式職位的薪金差距，向廉政專員白韞六質疑廉署執行處
首長一職一直未有正式人選，如何制訂長遠的反貪計劃，揶揄對方是否為了為廉署「慳錢」，而
一直授權丘樹春繼續署任首長職務。因問題與政府財務有關，主席陳健波未有阻止其發問。
白韞六指，連續署任相同職位滿６個月，有關薪金就不會有差別，但未有回應林卓廷的「慳
錢」一論。（ｃｗ）（ｚｚ）
16/04/2018 17:37
【香港政情】林卓廷揶揄廉署為省錢而一直未有聘請執行處首長
《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。民主黨林卓廷藉署任職位與正式職位的薪金差距，向廉政專員白韞六質疑廉署執行處
首長一職一直未有正式人選，如何制訂長遠的反貪計劃，揶揄對方是否為了為廉署「慳錢」，而
一直授權丘樹春繼續署任首長職務。因問題與政府財務有關，主席陳健波未有阻止其發問。
白韞六指，連續署任相同職位滿６個月，有關薪金就不會有差別，但未有回應林卓廷的「慳
錢」一論。（ｃｗ）（ｚｚ）
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