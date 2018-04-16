《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。政策創新及統籌辦事處總監馮程淑儀，今日首次出席立法會會議。她指，很樂意到議
會與議員交流，而創新辦與以往的中央政策組的工作不同，例如行政長官林鄭月娥會將共享經濟
、大數據等工作交給創新辦。（ｃｗ）（ｚｚ）
16/04/2018 17:56
【香港政情】馮程淑儀首以創新辦總監身份到立會，稱樂與議員交流
《經濟通通訊社１６日專訊》立法會財務委員會一連５日審議２０１８至１９年度開支預算
特別會議。政策創新及統籌辦事處總監馮程淑儀，今日首次出席立法會會議。她指，很樂意到議
會與議員交流，而創新辦與以往的中央政策組的工作不同，例如行政長官林鄭月娥會將共享經濟
、大數據等工作交給創新辦。（ｃｗ）（ｚｚ）
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