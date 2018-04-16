《經濟通通訊社１６日專訊》海南將會重點發展旅遊等現代服務業，打造國家體育旅遊示範
區，刺激旅遊股向上，目前為升幅最大行業板塊。
大東海Ａ（深：０００６１３）及海航創新（滬：６００５５５）漲停，三特索道
（深：００２１５９）及北部灣旅（滬：６０３８６９）漲７％，國旅（滬：６０１８８８）升
２％，中青旅（滬：６００１３８）升１％。（ｋｌ）
16/04/2018 09:50
《Ａ股焦點》海南重點發展旅遊，旅遊Ａ股向上，海航創新漲停
《經濟通通訊社１６日專訊》海南將會重點發展旅遊等現代服務業，打造國家體育旅遊示範
區，刺激旅遊股向上，目前為升幅最大行業板塊。
大東海Ａ（深：０００６１３）及海航創新（滬：６００５５５）漲停，三特索道
（深：００２１５９）及北部灣旅（滬：６０３８６９）漲７％，國旅（滬：６０１８８８）升
２％，中青旅（滬：６００１３８）升１％。（ｋｌ）
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