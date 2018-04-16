【海南自貿】海南探索發展彩票，彩票概念股全線升，鴻博股份漲停

《經濟通通訊社１６日專訊》海南探索發展競猜型體育彩票及大型國際賽事即開彩票，彩票

概念股全線高開，鴻博股份（深：００２２２９）及安妮股份（深：００２２３５）漲停，天音

控股（深：０００８２９）漲９％，人民網（滬：６０３０００）漲８％，姚記撲克

（深：００２６０５）漲６％，綜藝股份（滬：６００７７０）升２％。（ｋｌ）

