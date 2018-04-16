《經濟通通訊社１６日專訊》海南探索發展競猜型體育彩票及大型國際賽事即開彩票，彩票
概念股全線高開，鴻博股份（深：００２２２９）及安妮股份（深：００２２３５）漲停，天音
控股（深：０００８２９）漲９％，人民網（滬：６０３０００）漲８％，姚記撲克
（深：００２６０５）漲６％，綜藝股份（滬：６００７７０）升２％。（ｋｌ）
16/04/2018 10:03
【海南自貿】海南探索發展彩票，彩票概念股全線升，鴻博股份漲停
《經濟通通訊社１６日專訊》海南探索發展競猜型體育彩票及大型國際賽事即開彩票，彩票
概念股全線高開，鴻博股份（深：００２２２９）及安妮股份（深：００２２３５）漲停，天音
控股（深：０００８２９）漲９％，人民網（滬：６０３０００）漲８％，姚記撲克
（深：００２６０５）漲６％，綜藝股份（滬：６００７７０）升２％。（ｋｌ）
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