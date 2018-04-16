【上海專電】滬副秘書長杭迎偉：自貿區將率先開放金融業市場

《經濟通通訊社記者楊英傑１６日上海專電》上海市政府副秘書長、浦東新區區長杭迎偉指

，浦東正在積極準備迎合國家新一輪擴大開放，力爭放寬銀行、證券、保險等行業的外資股比限

制這一措施，在自貿區先行先試。

浦東將率先推動金融業開放，陸家嘴金融城將不斷優化產業鏈、生態鏈和服務鏈，積極促成

外資金融機構在區域內設立銀行、證券、保險機構；另外，今年１１月在上海舉辦的首屆中國國

際進口博覽會，也是新一輪擴大開放的重頭戲。

