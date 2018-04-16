《經濟通通訊社１６日專訊》據《海南日報》報道，海南財政廳表示，向財政部爭取進一步
調整完善離島免稅購物政策，擴大政策效應。主動加強與財政部的協調對接，積極溝通匯報，爭
取財政部盡快出台支持海南全面深化改革和發展的實施意見，並進一步爭取提高免稅購物限額、
爭取綜合財力補助等具體政策。（ｂｉ）
16/04/2018 13:44
【海南自貿】海南財政廳：爭取提高免稅購物限額及財力補助等政策
《經濟通通訊社１６日專訊》據《海南日報》報道，海南財政廳表示，向財政部爭取進一步
調整完善離島免稅購物政策，擴大政策效應。主動加強與財政部的協調對接，積極溝通匯報，爭
取財政部盡快出台支持海南全面深化改革和發展的實施意見，並進一步爭取提高免稅購物限額、
爭取綜合財力補助等具體政策。（ｂｉ）
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