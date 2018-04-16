《經濟通通訊社１６日專訊》中國與日本啟動兩國八年來首次高級別經濟會談，日本外務大
臣河野太郎表示，他與中國高層官員一致認為，貿易戰將對全球經濟造成嚴重影響，並稱日本與
中國可能在符合國際標準的個案上，進行「一帶一路」倡議的合作。（ｂｉ）
16/04/2018 14:51
【中日局勢】河野太郎：與中方均認為貿易戰對全球經濟影響嚴重
《經濟通通訊社１６日專訊》中國與日本啟動兩國八年來首次高級別經濟會談，日本外務大
臣河野太郎表示，他與中國高層官員一致認為，貿易戰將對全球經濟造成嚴重影響，並稱日本與
中國可能在符合國際標準的個案上，進行「一帶一路」倡議的合作。（ｂｉ）
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